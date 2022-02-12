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Pakistan'dan Afganistan'ın varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

Pakistan'dan Afganistan'ın varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı

12.02.2022 17:30
Pakistan'dan Afganistan'ın varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı

ABD'nin Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını bu ülkeye insani yardım temelinde aktarılacağını açıklamasının ardından Pakistan, Kabil'in varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ABD'nin Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını bu ülkeye insani yardım temelinde aktarılacağını açıklamasının ardından Pakistan, Kabil'in varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın Washington yönetiminin Afganistan'ın ABD'de dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım temelinde aktarılacağı, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının tazminatları için kullanılacağına ilişkin kararını gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Afganistan'ın dondurulan yabancı banka rezervlerinin Afgan halkına ait olduğuna vurgu yapılarak bunların serbest bırakılması gerektiğine işaret edildi.

Afganistan'ın fonlarının kullanılmasının bu ülkenin egemen kararı olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Afgan halkının ekonomik ve insani zorluklarla karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Afganistan'ın karşı karşıya olduğu sıkıntıları giderecek yapıcı ve önemli rolünü oynamaya devam etmesi talep edildi.

Biden, kararı dün imzalamıştı

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Afganistan'ın varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'dan Afganistan'ın varlıklarının tamamının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
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