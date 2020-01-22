Pakistan'dan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'dan Azerbaycan'a 'Karabağ' desteği - Son Dakika

Pakistan'dan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.

Pakistan'dan Azerbaycan'a

Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelere ilişkin "Han, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Keşmir Temas Grubu'na katkılarından dolayı teşekkür ederken Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine desteğini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Karabağ, 1991'den beri Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor.

Aliyev'in Karabağ konusunda verdiği destekten dolayı Han'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Han'ın, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Aliyev'i bilgilendirdiği ve Aliyev'in Han'ı Azerbaycan'a davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Türk iş adamıyla buluştu

Han, bir diğer görüşmesini de Singapur lideri Lee ile gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşüldüğü buluşmaya, Pakistan'ın ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanları ve bürokratları da katıldı.

Türk iş adamı Ahmet Çalık da Davos'ta bulunan Han tarafından kabul edildi. Açıklamada Çalık Holding'in enerji, tekstil, madencilik ve iletişim sektörlerinde yatırım yaptığı belirtilerek, görüşmeye ilgili bakanlar ile Han'ın finans, ticaret ve yatırım danışmanlarının katıldığı ifade edildi.

Azerbaycan, Pakistan, Karabağ, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistanlı Hulk, kendisiyle evlenmek isteyen 300 kadını cılız olduğu için geri çevirdi
Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'dan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]