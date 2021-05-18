Pakistan'dan Bağlantısızlar Hareketi'ne "İsrail'in saldırılarını durdurması için girişimde bulunma" çağrısı - Son Dakika

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Bağlantısızlar Hareketi'ne (NAM), İsrail'in Filistin'e yönelik ölümcül saldırılarını bir an önce durdurması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Temsilci Akram, Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin Filistin'deki durumu görüşmek üzere video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırganlığı ile Filistin halkının savunmasını eşit göstermeye yönelik girişimlerin rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Akram, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısının, ABD tarafından engellendiğini ve bunun üzücü olduğunu ifade ederek, ABD'nin söz konusu vetosunu kaldırmasına yönelik çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Bölgede barış ve istikrar için iki devletli çözüm konusunda Bağlantısızlar Hareketi'nin çaba sarf etmesi gerektiğini belirten Akram, örgüte, İsrail'in Filistin'e yönelik ölümcül saldırılarını bir an önce durdurması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Soğuk Savaş yıllarında ABD veya Sovyetler Birliği ile ittifaka girmek istemeyen ülkeler tarafından 1961'de kurulan Bağlantısızlar Hareketi'nin 120 üyesi bulunuyor.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.