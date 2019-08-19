Pakistan'dan baraj kapaklarını açan Hindistan'a 'beşinci nesil savaş' suçlaması
38 dakika önce
Pakistan hükümeti Hindistan'ın Sutlej Nehri üzerindeki barajın kapaklarını kendilerine bildirmeden açarak sel felaketine sebep olabileceğini, bu yaklaşımın 'beşinci nesil savaş' tarzı olduğunu söyledi. Hindistan ve Pakistan dünyada en çok su sıkıntısı çeken ilk 15 ülke arasında yer alıyor.
Pakistan
hükümeti Hindistan
'ın Sutlej Nehri üzerindeki barajın kapaklarını kendilerine bildirmeden açarak sel felaketine sebep olabileceğini, bu yaklaşımın 'beşinci nesil savaş' tarzı olduğunu söyledi.
İslamabad yönetimi bu durumun Yeni Delhi
hükümeti ile aralarında bulunan uzun süreli anlaşmayı da hiçe saymak olduğunu belirtti. Hindistan ve Pakistan 'dünyada en çok su sıkıntısı çeken ilk 15 ülke
' arasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:29
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