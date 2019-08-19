Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan baraj kapaklarını açan Hindistan'a 'beşinci nesil savaş' suçlaması
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Pakistan'dan baraj kapaklarını açan Hindistan'a 'beşinci nesil savaş' suçlaması

38 dakika önce

Pakistan hükümeti Hindistan'ın Sutlej Nehri üzerindeki barajın kapaklarını kendilerine bildirmeden açarak sel felaketine sebep olabileceğini, bu yaklaşımın 'beşinci nesil savaş' tarzı olduğunu söyledi. Hindistan ve Pakistan dünyada en çok su sıkıntısı çeken ilk 15 ülke arasında yer alıyor.

Pakistan'dan baraj kapaklarını açan Hindistan'a 'beşinci nesil savaş' suçlaması, System.String[]
Pakistan hükümeti Hindistan'ın Sutlej Nehri üzerindeki barajın kapaklarını kendilerine bildirmeden açarak sel felaketine sebep olabileceğini, bu yaklaşımın 'beşinci nesil savaş' tarzı olduğunu söyledi.

İslamabad yönetimi bu durumun Yeni Delhi hükümeti ile aralarında bulunan uzun süreli anlaşmayı da hiçe saymak olduğunu belirtti. Hindistan ve Pakistan 'dünyada en çok su sıkıntısı çeken ilk 15 ülke' arasında yer alıyor.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:29 
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