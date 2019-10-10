Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Politika Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

20 dakika önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor.

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor" dedi.


Başkent İslamabad'da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faisal, "Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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