Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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