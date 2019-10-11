Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

5 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]