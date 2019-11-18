Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan bir yılda 1,1 milyar liralık savunma ihracatı
Son Dakika Güncel Pakistan'dan bir yılda 1,1 milyar liralık savunma ihracatı - Son Dakika

Pakistan'dan bir yılda 1,1 milyar liralık savunma ihracatı

6 saat önce

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, son bir yılda Pakistan'ın savunma alanında yaptığı ihracattan 31 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 1,1 milyar lira) kazandığını bildirdi.

Pakistan'dan bir yılda 1,1 milyar liralık savunma ihracatı, System.String[]

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, son bir yılda Pakistan'ın savunma alanında yaptığı ihracattan 31 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 1,1 milyar lira) kazandığını bildirdi.

Celal, Pakistan'ın Türkiye'ye sattığı Super Mushshak eğitim uçağının tanıtıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Airshow 2019 Havacılık Fuarı'nda konuştu.

Pakistan'ın üretip dünyaya sattığı savunma sanayi ürünlerinin başında gelen eğitim uçağının mühendisleriyle de bir araya gelen Celal, bu yıl 2018'deki savunma ihracatını 3'e katladıklarını söyledi.

Celal, ülkenin ürettiği JF-17 savaş uçaklarının da dünyada ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl savunma alanındaki ürünlerimizin ihracatından 31 milyar Pakistan rupisi kazandık. Bu miktarın gelecek yıllarda da artmasını bekliyoruz." dedi.

Pakistan, aralarında Türkiye ve Azerbaycan'ın da bulunduğu 7 ülkeyle Super Mushshak eğitim uçağı satış anlaşması imzaladı. JF-17 uçaklarının 19'u Myanmar ve Nijerya'ya satıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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