Pakistan'dan, Çin'den gelen yolculara virüs taraması - Son Dakika

Pakistanlı yetkililer, korona virüsünün yayılmasının ardından Çin'den gelen yolculara virüs taraması yapıldığını açıkladı.

Pakistan, "2019-nCoV" adlı virüsün yayılmasının ardından ölümcül hastalığı önlemek adına Çin ve etrafındaki ülkelerden gelen yolculara virüs taraması yapıldığını bildirdi. Sağlık otoritelerinin, gerekli tedbirlerin alınması adına ilgili mercileri uyaran bir açıklamada bulunmasının ardından Pakistan Başbakanı Özel Sağlık Asistanı Doktor Zafar Mirza, Çin'den Pakistan'ın İslamabad, Karachi ve Lahore Havalimanlarına iniş yapan yolcuların sıkı bir sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi. Zafar, Pakistan'da ikamet eden birçok Çin vatandaşının yeni yıl kutlamalarına katılmak üzere ülkelerine gittiğini ve döndükleri zaman ilgili yetkililer tarafından kontrol edileceklerini ifade ederken, "Çin'den gelen yolculara dair sonuçları ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde, korona virüsü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 571 kişinin ise virüsten etkilendiği tespit edilmişti.

(İHA)