Pakistan'dan Çin ve ASEAN ülkelerine "ticaret üçgeni" kurulması teklifi - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesi ile Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) arasında bölge içi iş fırsatlarının en yüksek seviyeye çıkarılması için "ticaret üçgeni" kurulmasını teklif etti.

Çin'in Nanning şehrinde düzenlenen 17'nci Çin-ASEAN Expo Fuarı'na video konferans yöntemi ile katılan Alvi, açıklamasında, Pakistan'ın istikrarlı makroekonomik politikaları ve iş yapma kolaylığının, çeşitli alanlardaki ticari iş birlikleri için hem Çin hem de ASEAN ülkelerine cazip bir pazar sunduğunu söyledi.

Alvi; Pakistan, Çin ve ASEAN ülkeleri arasında bölge içi iş fırsatlarının en yüksek seviyeye çıkarılması için uygulanabilir bir ticaret üçgeni kurulması teklifinde bulundu.

Çin'in Özel Ekonomik Bölge deneyimlerinden çok şey öğrendiklerini kaydeden Alvi, Çin ve ASEAN ülkelerinden yatırımcıları Pakistan'ın iş potansiyelini keşfetmeye davet etti.

Alvi, Pekin yönetiminin kısa süre önce 15 ülkeyle dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ı (RCEP) imzaladığını anımsatarak Çin'in güvenilir bir ticari ortak ve ekonomik merkez olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Fuarın, sembolik olarak Çin'in ticaret sahasında dünyaya liderlik sağladığını gösterdiğini belirten Alvi, Çin ile Pakistan ilişkilerinin ise "okyanuslardan daha derin, göklerden daha yüksek" bir dostluğa dayandığını belirtti.

Bugün başlayan ve 22 ülkeden çeşitli alanlarda firmaların ve üst düzey yöneticilerin katılım gösterdiği fuar 4 gün sürecek.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucucuları Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Pakistan, Türkiye gibi ASEAN'ın Sektörel Diyalog Ortakları arasında yer alıyor.