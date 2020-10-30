Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye "güçlü dayanışma" mesajı - Son Dakika

Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye "güçlü dayanışma" mesajı
30.10.2020 19:37
Pakistan, Ege Deniz'inde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ile "güçlü dayanışma" içinde olduğunu aktardı.
Pakistan, Ege Deniz'inde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ile "güçlü dayanışma" içinde olduğunu aktardı.
Türkiye ve Yunanistan'ı vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajları yayınlamaya devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki deprem haberlerinden son derece üzüntü duyduk. İnsanların yıkılan binalarda sıkışıp kaldığı bildirildi. Pakistan halkı her zaman olduğu gibi Türk kardeşleriyle güçlü bir dayanışma içindedir. En iyi dileklerimiz ve dualarımızla" denildi. - İSLAMABAD
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