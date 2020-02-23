Pakistan'dan depremde ölenler için taziye mesajı - Son Dakika
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Pakistan'dan depremde ölenler için taziye mesajı

6 saat önce

Pakistan, İran'da meydana gelen ve Van'ı da etkileyerek 9 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından, taziye mesajı yayınladı.

Pakistan'dan depremde ölenler için taziye mesajı, System.String[]

Pakistan, İran'da meydana gelen ve Van'ı da etkileyerek 9 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından, taziye mesajı yayınladı.


Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran merkezli 5,7 büyüklüğündeki depremin Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olması üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı olmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilendi. Açıklamada ayrıca, "Kardeş Türkiye insanlarının yanındayız. Mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.


Pakistan Müslüman Ligi-Nawaz Başkanı Shehbaz Sharif ise sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dilerken, dualarının deprem kurbanları ve aileleriyle olduğunu ifade etti. Sharif, Pakistan'ın bu zor zamanda kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduğunu ve yaraların en kısa zamanda sarılmasını umduğunu belirtti. - İSLAMABAD

Pakistan, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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