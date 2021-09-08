Pakistan'dan dünyaya Afganistan'da insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi çağrısı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi için uluslararası topluma bu ülke ile etkileşimini artırması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi'nin davetiyle, Afganistan'a komşu Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanları ile toplantı düzenlendi.

Kureyşi, Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün önlenmesi için uluslararası topluma bu ülke ile etkileşimini artırması çağrısında bulunarak, bunun sağlanması halinde barışın kalıcı olabileceğini ve toplu göçlerin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve çeşitli BM kurumlarının başrol oynadığı acil insani yardımın güven inşa sürecini hızlandıracağına dikkati çeken Kureyşi, Afganistan'daki siyasi durumun yakında istikrara kavuşmasını umduğunu belirtti.

Kureyşi, Afganistan'daki yeni durumun eski bakış açılarının bir kenara bırakılıp, yeni anlayışlar geliştirmeyi, gerçekçi ve pragmatik yaklaşımla ilerlemeyi gerektirdiğine işaret ederek, bu ülkedeki durumun nasıl gelişeceğinin Afganistan, bölge ve dünya için derin etkilere sahip olacağını kaydetti.