İSLAMABAD - Pakistan'dan dünyaya, Afganistan'daki yeni gerçekliği tanıma çağrısı - Son Dakika

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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, " Afganistan'da yeni bir gerçeklik var. Dünya bu gerçekliği tanımalı ve (Afganistan ile) etkileşim kurmalı." dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, Afganistan'daki son gelişmelere atıfta bulunarak, "Afganistan'da yeni bir gerçeklik var. Dünya bu gerçekliği tanımalı ve etkileşim kurmalı. Seçeneklerinizi tartın ve en iyi yolun ne olduğuna karar verin." diye konuştu.

Pakistan'a göre en iyi yolun, Afganistan'ın uluslararası yalnızlaştırılması yerine bu ülkeyle uluslararası etkileşimin kurulması olduğuna işaret eden Kureyşi, aksi halde izolasyonun istenmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Kureyşi, tehdit, baskı ve zorlamaya dayalı yaklaşımların işe yaramadığını vurgulayarak, Afganistan konusunda olumlu bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini, izolasyonun Afganistan, bölge ve Avrupa Birliği (AB) için faydalı olmayacağını söyledi.

Mevcut durumda Afganistan ile diyaloğun faydalı olacağına dair farkındalığın ve etkileşim kurulmasına dair arzunun var olduğunu ifade eden Kureyşi, Taliban hükümetinin tanınmasına yönelik bir aciliyet olmadığını dile getirdi.

Kureyşi, dünyanın bir an önce Afganistan'da insani krizin engellenmesine odaklanması gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma da bu ülkenin ekonomik çöküşüne karşı adım atması çağrısında bulundu.

İspanya'dan Pakistan ile ilişkileri hareketlendirme vurgusu

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise Pakistan ile ikili ilişkileri yeniden hareketlendirmenin zamanının geldiğini ifade ederek, İslamabad'ın Afganistan üzerindeki etkisine işaret etti.

Albares, Pakistan'ın AB için çok önemli bir partner olduğunu vurgulayarak, Afganistan'da istikrar ve barış görmek istediklerini kaydetti.