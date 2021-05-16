Pakistan'dan, dünyaya "Filistinlileri İsrail'in saldırganlığından korumak için acil müdahale" çağrısı - Son Dakika

Pakistan'dan, dünyaya "Filistinlileri İsrail'in saldırganlığından korumak için acil müdahale" çağrısı

16.05.2021 14:39
Pakistan'dan, dünyaya

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik zulmünü durdurmak için acil müdahale etme ve uygun eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik zulmünü durdurmak için acil müdahale etme ve uygun eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

Kureyşi, Türkiye'nin de girişimleriyle Dışişleri Bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen "Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nda konuştu.

Pakistan'ın kuruluşundan bu yana Filistin davasına destek vermenin ülkesinin dış politikasının belirleyici ilkesi olduğunu anımsatan Kureyşi, Pakistan'ın "İsrail işgal güçlerinin" savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı adaletsizlik ve zorbalıktan, yasa dışı, orantısız ve ayrım gözetmeyen güç kullanımının büyüklüğünden dehşete düştüğünü söyledi.

Kureyşi, İsrail'in yasa dışı eylemleri, sömürgeci politikaları ve devam eden saldırganlık, kuşatma ve toplu cezalandırmaları sebebiyle işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen durumun korkunç olduğunu ifade ederek, "Filistinlilere karşı sistematik ve barbarca suçları kınayacak kadar güçlü kelimeler yok." dedi.

Filistin halkının cesaretine övgü

İsrail güçlerinin savunmasız Filistinlilere karşı ayrım gözetmeden güç kullanımının aralarında insani ve insan hakları hukukunun da bulunduğu uluslararası hukuk ilkelerinin büyük bir ihlali olduğunu dile getiren Kureyşi, İsrail'in son saldırganlıklarının haklı gösterilemeyeceğini veya buna göz yumulamayacağını ifade etti.

Kureyşi, bu hüzünlü ortamda, Filistin halkı ve hükümeti ile kararlı dayanışmalarını yinelediklerini belirterek, Filistin halkının İsrail'in zalimlikleri karşısındaki cesaretlerini takdir ettiklerini vurguladı.

Pakistan'ın, çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden bombardımanını, İslam'ın ilk kıblesinin kutsallığını ihlal ederek Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarının altını çizen Kureyşi, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim alanlarını genişletmeye devam etmesinden ve Filistinlileri mülklerinden çıkarmasından büyük endişe duyduklarını söyledi.

"İsrail, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor" vurgusu

Kureyşi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasını İsrail'in Kudüs'ün demografik yapısını, tarihi ve yasal statüsünü, Arap, İslam ve Hristiyan karakterini sistematik olarak değiştirmeye yönelik çabalarının son tezahürü olarak nitelerken, "Bu açıkça yasa dışı, ahlak dışı ve kabul edilemez." dedi.

Uluslararası toplumun Filistinlileri yasa dışı ve apaçık güç kullanımı ve insan hakları ihlallerine karşı koruması gerektiğine dikkat çeken Kureyşi, dünyaya İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik zulmünü durdurmak için acil müdahale etme ve uygun eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

Gazze'deki bombardıman derhal durmalı

Kureyşi, Gazze'deki bombardımanın derhal durdurulması gerektiğini belirterek, İsrail'in insanlığa karşı suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Saldırgan İsrail" ve "kurban Filistinliler" arasında sahte eş değerlik oluşturma girişimlerinin affedilemez olduğuna dikkat çeken Kureyşi, İİT'nin bu aldatıcı algıyı ortadan kaldırmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Kureyşi, İsrail'in korkunç hava saldırısında uluslararası basın organlarının ofislerinin bulunduğu binanın yerle bir edilmesini anımsatarak, İsrail'in medyayı susturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Filistin, Pakistan, İsrail, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan, dünyaya 'Filistinlileri İsrail'in saldırganlığından korumak için acil müdahale' çağrısı - Son Dakika


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