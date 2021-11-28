Pakistan'dan EİT ülkelerine Afganistan'da ekonomik istikrarı teşvik çağrısı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Afganistan'da ekonomik istikrar ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Karakum Otel'de düzenlenen EİT 15. Zirvesi'nde konuşan Alvi, ulaşım koridorlarını Transit Ulaşım Çerçeve Anlaşması'na (TTFA) uygun olarak güçlü şekilde ilerletmeleri gerektiğini vurgulayarak, İslamabad, Tahran ile İstanbul arasındaki koridorun operasyonel hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Alvi, Afganistan'da barışın bağlantı için anahtar nitelikte olduğunu dile getirerek, 40 yıllık savaşın bitmesinin ardından ülkede ortaya çıkan insani bir kriz olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'da barış ve refahın tüm EİT ülkeleri için önemli olduğunu kaydeden Alvi, bu ülkede kaosa ve çatışmaya yol açabilecek felaketin engellenmesi ve ekonomik istikrar ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

İslam ülkelerine çağrı

Alvi, Afganistan'daki ekonomik çöküşün ülkeyi kaosa sürükleyebileceği için tehdit oluşturduğunu belirterek, Afganistan'da barış ve refah dönemine rehberlik etmesi amacıyla İslam ülkelerinin üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini dile getirdi.

Pakistan'da 3,5 milyonun üzerinde mülteci bulunduğunu ve Türkiye'nin de bugünlerde mültecilere ev sahipliği yaptığını anımsatan Alvi, kendilerine insanlık dersi vermeye kalkanlara şaşırdığını ve Batılı ülkelere gitmeye çalışan mültecilerin boğulmalarına izin verildiğini kaydetti.

Kovid-19, uluslararası ticareti etkiledi

Alvi, İslam tarihi ve öğretisiyle Müslümanların, insanlığı göz ardı etmek yerine tüm dünyaya uluslararası iş birliği için etik ilkeler getirebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Alvi, Kovid-19'un tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtığını dile getirerek, bu durumun uluslararası ticarete zarar verdiğine ve enflasyonda küresel artışa yol açtığına dikkati çekti.

Aliyev'e yabancı işgalinden kurtarılan topraklar için tebrik

Alvi, EİT ülkelerinin Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Asya'da yükselen İslamofobi'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek, Cammu Keşmir konusundaki destekleri sebebiyle EİT üyelerine teşekkür etti.

Ayrıca Alvi, yabancı işgalinden kurtarılan topraklar sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.