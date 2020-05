Pakistan'dan gelen 133 kişinin karantina süreci sonra erdi - Son Dakika

Pakistan'dan gelen ve Eskişehir'de bulunan Doğan Aslan Bey Yurdu'na yerleştirilen 133 kişi bugün izole edildikleri sürenin sona ermesiyle evlerine gönderildi.



İki hafta önce Pakistan'dan 133 kişiyi getiren uçak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kontrolleri yapılan 133 vatandaş, otobüslerle Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta gözlem altında tutulan 133 kişi, bugün evlerine gönderilecek. Yurtta kalan vatandaşlar için birçok ekip iki hafta boyunca adeta seferber olurken, vatandaşların tüm ihtiyaçlar ise Eskişehir Valiliği tarafından karşılandı. Evlerine gönderilen vatandaşlara ise Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından fidan hediye edildi.



14 gün boyunca gözlem altında tutulan Yahya Ağırbaşlı, "Her şey için devletimize teşekkür ederiz. Çalışanlarımız her şeyimizle ilgilendi ve karantina süreci bitti. Bugün evimize gideceğiz" ifadelerini kullanırken, diğer bir vatandaş Necla Sakarya ise "Zor bir durum herkes için. Allah razı olsun devletimizin tüm kademelerinden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de yurt çalışanlarımıza. Bizle her konuda ilgilenip ihtiyaçlarımızı yerine getirdiler. Maddi ve manevi hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece durumun endişesi haricinde bir şey yaşamadık" dedi. - ESKİŞEHİR