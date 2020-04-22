Pakistan'dan gelen 133 vatandaş Eskişehir'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Pakistan'dan gelen 133 kişi, Eskişehir'de bulunan Doğan Aslan Bey Yurdu'na yerleştirildi.



Pakistan'dan 133 kişiyi getiren uçak, öğle saatlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kontrolleri yapılan 133 vatandaş, otobüslerle Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüsten 5'erli gruplar halinde inen vatandaşlar, tek tek içeri alındı. Kapı girişinde de kontrolleri yapılan kafile, daha sonra yurda yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta gözlem altında tutulacak 133 kişi, bu süreçte olumsuz bir durum olmaması halinde evlerine gönderilecek. Yurtta kalan vatandaşlar için birçok ekip görevlendirilirken, tüm ihtiyaçlar ise Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacak. - ESKİŞEHİR