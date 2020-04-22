Pakistan'dan gelen 133 vatandaş Eskişehir'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

Pakistan'dan gelen 133 vatandaş Eskişehir'de yurda yerleştirildi

ESKİŞEHİR - Pakistan'dan gelen ve Maarif Koleji personellerinden oluşan 133 kişi, Eskişehir'de bulunan Doğan Aslan Bey Yurdu'na yerleştirildi.

Pakistan'dan kalkan ve içerisinde 133 kişilik kafileyi taşıyan uçak, öğle saatlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi. Burada korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında ilk kontrolleri yapılan 133 vatandaş, otobüslerle Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na getirildi. Otobüsten 5'erli guruplar halinde inen vatandaşlar, tek tek içeri alındı. Kapı girişinde de kontrolleri yapılan kafile, daha sonra yurda yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün yurtta gözlem altında tutulacak 133 kişi, bu süreçte olumsuz bir durum olmaması halinde evlerine gönderilecek. Yurtta kalan vatandaşlar için bir çok ekip görevlendirilirken, tüm ihtiyaçlar ise Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacak.