Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı - Son Dakika

Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı

6 saat önce

Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 Türk vatandaşı, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı

BOLU - Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 Türk vatandaşı, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Pakistan'da yaşayan 20 Türk vatandaşı, İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirildikten sonra geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Pakistan'dan gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Yunanistan, Kolombiya ve Pakistan'dan gelen Türk vatandaşı toplam 69 kişi bulunuyor.

Pakistan'dan gelen 20 kişi Bolu'da karantinaya alındı

Pakistan, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:04 Kaynak: İHA

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