Pakistan'dan getirilen 133 Türk vatandaşı, yurda yerleştirildi - Son Dakika

Vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'na getirildi.

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