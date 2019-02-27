Pakistan'dan Hindistan'a "Gerilimi Düşürme" Çağrısı

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.



Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Bakanlığa çağrılan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia ile görüştü. Görüşmede, Hindistan'ın Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı'nda yaptığı sınır ihlallerini kınayan Faysal, Ahluwalia'ya "gerilimi düşürme" çağrısı yaptı.



Bölgede dün yapılan sınır ihlali nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Hint güçlerinin, sınırın Pakistan kontrolündeki tarafında sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.



Açıklamada, sınır ihlallerinin 2017'den bu yana bin 970'e ulaştığı ifade edildi.



Ahluwalia'ya, Hindistan tarafından yapılan sınır ihlallerinin bölge barış ve istikrarını da olumsuz etkilediğinin ve gerilimin düşürülmesi gerektiğinin iletildiğine dikkati çekilen açıklamada, Hindistan'ın 2003'te yapılan ateşkes anlaşmasının kurallarına uymaya davet edildiği aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, Hindistan'a Birleşmiş Milletler (BM) Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem Grubuna ve BM Güvenlik Konseyinin Keşmir kararları doğrultusunda çalışmalarını yapması konusunda gerekli izinlerin verilmesi talebinin de iletildiği kaydedildi.



Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim



Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce artmaya başladı.



Hindistan'da 14 Şubat'ta milis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.



Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.



İki ülke arasındaki gerginlik bu sabah saatlerinde askeri çatışmaya dönüştü. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları, Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.



Pakistan sivil havacılık otoritesi tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.



Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh ve Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.



Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.



Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

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