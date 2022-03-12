Pakistan'dan, Hindistan'ın yanlışlıkla fırlattığı füzeye dair ortak soruşturma çağrısı - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ın yanlışlıkla fırlattığını açıkladığı füzeyle ilgili meselenin kesin olarak aydınlatılması için Yeni Delhi yönetimine ortak soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yanlışlıkla Pakistan'a fırlatılan füzeyle ilgili olayda Hindistan'ın stratejik silahları kullanmasında çok sayıda boşluk ve ciddi teknik hatalar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, olayın nükleer bir çevrede kazara fırlatılan füzelerin güvenlik protokollerine ve teknik önlemlerine ilişkin ciddi sorulara yol açtığına vurgu yapılarak, kısa mesafe ve tepki süresi göz önüne alındığında füzenin fırlatıldığı tarafın herhangi bir yanlış yorumlaması ve kendini savunması için karşı önlemler almasının büyük sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Füzenin Pakistan topraklarına düşmesi sebebiyle Hindistan'daki mahkemenin bu konuyu soruşturmasının yeterli olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, olayın kesin olarak aydınlatılması için Yeni Delhi yönetimine ortak soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, nükleer çevrede yaşanan bu olayın uluslararası toplum tarafından dikkate alınması gerektiği kaydedilerek, bölgedeki stratejik istikrara ilişkin rolünü oynaması için dünyaya çağrıda bulunuldu.

Hindistan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirilmişti.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan, 10 Mart'ta konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.