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Pakistan'dan Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika

Pakistan'dan Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarına tepki

13.01.2022 21:48
Pakistan'dan Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane'nin iki ülkeyi kuzeyde ayıran Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında "teröristlerin fırlatma rampalarını kullandığı ve eğitim kampları olduğuna" yönelik...

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane'nin iki ülkeyi kuzeyde ayıran Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında "teröristlerin fırlatma rampalarını kullandığı ve eğitim kampları olduğuna" yönelik ifadelerini yanıltıcı olarak nitelendirerek reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed tarafından yapılan yazılı açıklamada, Naravane'nin iddialarının temelsiz ve Pakistan karşıtı propagandanın bir parçası olduğunu belirtti.

Yeni Delhi'nin "Bölünmemiş Hindistan" fikri bağlamında "savaşçı ve yayılmacı" gündem takip ettiği savunulan açıklamada, bunun bölgesel barışa ciddi tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Naravane'nin dünyanın dikkatini Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri ve "devlet teröründen" farklı bir yöne çekmek için umutsuzca bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

Naravane, dün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın "350-400 teröriste ev sahipliği yaptığını, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında teröristlerin fırlatma rampaları kullandığını ve eğitim kampları olduğunu" öne sürmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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