Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı
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Pakistan'dan Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı

1 saat önce

Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı aldı.

Pakistan'dan Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı, System.String[]
Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı aldı.
NSC bugün, Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alındığı belirtilerek, Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı kaydedildi.
Açıklamada, ikili anlaşmaların da gözden geçirileceği ve 14 Ağustos'ta kutlanacak Bağımsızlık Günü'nde Keşmir'le dayanışma mesajı verileceği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, "Başbakan, Keşmir'de Hint yönetiminin takındığı canice tutumu anlatmak için tüm diplomatik kanalların açık tutulması talimatı verdi." ifadesine yer verildi.
Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.
Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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