Pakistan'dan Hindu hacılara ibadet jesti

Pakistan, Hindu hacılara ülkenin Sukkur şehrindeki Shadani Darbar ve Pencap eyaletinde bulunan Chakwal bölgesindeki Katas Raj tapınaklarını ziyaret etmeleri için vize verdi.

Hindistan ve Pakistan'ın arasında 73 yıldır süren Keşmir krizi sürerken, İslamabad yönetiminden Hindu hacılara ibadet alanında jest geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrindeki Pakistan Yüksek Komisyonu, bu ay 2 grup hacıya Pakistan'daki tarihi tapınakları ziyaret etmeleri için vize verildiği ifade edildi. Geçtiğimiz gün, 47 Hintli hacıya 23-29 Aralık tarihleri arasında Chakwal'daki Katas Raj tapınaklarını ziyaret etmeleri için vize verildiği aktarıldı. Öte yandan, 44 hacıdan oluşan başka bir grubun ise Pakistan'ın Sukkur şehrindeki tapınağını ziyaret ettikten Hindistan'a geri döndüğü ifade edildi.

ZİYARETLER PROTOKOLE GÖRE İCRA EDİLİYOR

Binlerce Hintli Sih ve Hindu hacının, her yıl çeşitli dini bayramlara katılmak için ikili anlaşma '1974 Dini Mabetleri Ziyaretlere İlişkin Protokol' kapsamında Pakistan'ı ziyaret ettiği belirtildi. Sih ve Hindu hacılara haz vizesi verilmesinin, Pakistan hükümetinin hacıların, dini mabetlere ziyaretlerini kolaylaştırma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.