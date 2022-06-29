Pakistan'dan, Hindu terzinin öldürülmesinin İslamabad ile ilişkilendirilmesine tepki - Son Dakika
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Pakistan'dan, Hindu terzinin öldürülmesinin İslamabad ile ilişkilendirilmesine tepki

29.06.2022 19:39
Pakistan'dan, Hindu terzinin öldürülmesinin İslamabad ile ilişkilendirilmesine tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da Hindu bir terzinin öldürülmesinin Pakistan'da bir örgütle ilişkilendirilmesini zararlı bir girişim olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da Hindu bir terzinin öldürülmesinin Pakistan'da bir örgütle ilişkilendirilmesini zararlı bir girişim olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Hint medyası organlarının Udaipur'daki cinayetle ilgili suçlanan kişileri Pakistan'da bir örgütle ilişkilendirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Hindu bir terzinin öldürülmesinin Pakistan'da bir örgütle ilişkilendirilmesi zararlı bir girişim olarak değerlendirildi ve bu duruma tepki gösterildi.

Bu durumun, Hindutva (Hindu milliyetçiliği) tarafından yönetilen Hint rejiminin Pakistan'ı kötüleme girişimi olarak nitelendirilerek, bu tür üstü kapalı imaların reddedildiği vurgulandı.

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Udaipur kentinde dün iki Müslüman, aşırı milliyetçi olduğu iddia edilen Hint terzi Kanhaiya Lal'ı öldürdüklerine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Şüpheliler, öldürülen terzinin İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden iktidardaki eski Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'yı destekleyen yorumlarda bulunduğunu öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan, Hindu terzinin öldürülmesinin İslamabad ile ilişkilendirilmesine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'dan, Hindu terzinin öldürülmesinin İslamabad ile ilişkilendirilmesine tepki - Son Dakika
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