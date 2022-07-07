Pakistan'dan Hint ordusunun İslamabad'a karşı hazırladığı dosyaya ret - Son Dakika
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Pakistan'dan Hint ordusunun İslamabad'a karşı hazırladığı dosyaya ret

07.07.2022 23:15
Pakistan'dan Hint ordusunun İslamabad'a karşı hazırladığı dosyaya ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint ordusunun "İslamabad'ın Hindistan'daki terör faaliyetleriyle" ilgili hazırladığı dosyayı "temelsiz ve sahte iddialar" olarak nitelendirerek reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint ordusunun "İslamabad'ın Hindistan'daki terör faaliyetleriyle" ilgili hazırladığı dosyayı "temelsiz ve sahte iddialar" olarak nitelendirerek reddetti.

Bakanlık, bazı Hint medya organlarında görülen "Pakistan'ın Hindistan'daki terör faaliyetleri" ile ilgili Hint ordusu tarafından hazırlanan 33 sayfalık dosyayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hindistan'ın söz konusu dosya ile dünyanın dikkatini Cammu Keşmir'deki "devlet terörü kampanyasından ve insan hakları ihlallerinden" başka yöne çekmek istediğine işaret edildi.

Dosyanın temelsiz ve sahte iddialardan oluştuğu belirtilen açıklamada, bunun açıkça reddedildiği vurgulandı.

Dün, India Today gazetesinde yer alan haberde, Hint ordusunun "Pakistan'ın ülkedeki terör faaliyetleriyle" ilgili 33 sayfalık dosya hazırladığı belirtilmişti.

Söz konusu dosyada, "Pakistan'ın, militanlara Hindistan'da terör faaliyetlerinde bulunmaları için sınırdan sızma konusunda yardım ettiği" iddia edilmişti.

Pakistan da 14 Kasım 2020'de Hindistan'ı ülkede terörü finanse etmekle suçladığı bir dosya hazırlamıştı. İslamabad yönetimi, söz konusu dosyayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine ve BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesine teslim etmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Hint ordusunun İslamabad'a karşı hazırladığı dosyaya ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'dan Hint ordusunun İslamabad'a karşı hazırladığı dosyaya ret - Son Dakika
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