Pakistan'dan İnsan Hakları Günü'nde Keşmir vurgusu - Son Dakika

Pakistan'dan İnsan Hakları Günü'nde Keşmir vurgusu

10.12.2020 12:37
Pakistan'dan İnsan Hakları Günü'nde Keşmir vurgusu, System.String[]

Pakistan, uluslararası topluma, Hindistan'ın "Keşmir" halkına yönelik "ciddi suçlarından" ötürü sorumlu tutulması çağrısını yineledi.

Pakistan, uluslararası topluma, Hindistan'ın "Keşmir" halkına yönelik "ciddi suçlarından" ötürü sorumlu tutulması çağrısını yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'de baskı altındaki halkın akıllardan çıkarılmaması ve onlar için dua edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Keşmir halkının son 70 yıldır kendi kaderini tayin hakkının tanınmamasının yanı sıra Hindistan yönetiminin "korkunç" baskılarına maruz kaldığı vurgulandı.

Geçen sene 5 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir halkının Yeni Delhi yönetiminin insan hakları ihlallerine katlandığına işaret edilen açıklamada, Hindistan'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası topluma, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik ciddi suçlarından ötürü sorumlu tutulması çağrısı yinelendi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dünya parlamentolarının Cammu Keşmir'deki ciddi insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan İnsan Hakları Günü'nde Keşmir vurgusu - Son Dakika


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