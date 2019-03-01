Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısına Boykot

Pakistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısına Boykot

1 saat önce

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı nedeniyle katılmayarak toplantıyı boykot etme kararı aldı.

Pakistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısına Boykot, System.String[]
Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı nedeniyle katılmayarak toplantıyı boykot etme kararı aldı.

Hindistan-Pakistan gerilimi devam ederken, Pakistan'dan tansiyonu artıracak bir adım geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı nedeniyle katılmayacaklarını, toplantıyı boykot edeceklerini duyurdu. Parlamentoda konuşan Kureyşi, milletvekilleri ve senatörleri bilgilendirerek, toplantıya Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ın onur konuğu olarak davet edilmesi nedeniyle bu yönde bir karar aldıklarını dile getirdi.

Kureyşi, "Hindistan ne İslam İşbirliği üyesi ne de gözlemcidir. Ev sahibi ülke, Hindistan Dışişleri Bakanını onur konuğu olarak davet etti. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı ile görüştüm ve kendisine bu konuya ilişkin endişelerimizi bildirdim. Swaraj davet edilmeden önce bize danışılması gerektiğini dile getirdim" ifadesini kullandı. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

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