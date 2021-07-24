Pakistan'dan, "İslamabad ve Pekin, Afganistan'da sürdürülebilir barışı arzuluyor" vurgusu - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "İslamabad ve Pekin'in Afganistan'da sürdürülebilir barışı arzuladığını" söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 3'üncü Toplantısı kapsamında Çin'de bulunan Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da ortak basın açıklaması yaptı.

Kureyşi, Pakistan ve Çin'in Afgan barış süreci için üzerine düşeni yaptığına dikkati çekerek, İslamabad ve Pekin'in Afganistan'da sürdürülebilir barışı arzuladığını belirtti.

Pakistan'ın daima şiddeti kınadığına işaret eden Kureyşi, ülkesinin Afganistan'da barışçıl bir çözümü desteklediğini vurguladı.

Kureyşi, Afganistan'ın komşularının bu ülkeye barışın gelmesi için daha aktif rol oynamaları gerektiğini belirterek, Pakistan'a yönelik Afganistan'dan gelen olumsuz açıklamalara rağmen İslamabad'ın bölgede geniş çaplı barış ve istikrar için itidal gösterdiğini söyledi.

Öte yandan Pakistan'da inşa edilen Dasu Barajı'nda Çinlilere yönelik saldırıyı kınayan Kureyşi, İslamabad ile Pekin arasındaki ilişkileri kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Kureyşi, Çin'in Pakistan'ın Cammu Keşmir meselesindeki duruşunu daima desteklediğini anımsattı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Pekin'in yaptığı yardımlara teşekkür etti.

"Kovid-19'un kökenleri siyasallaştırılmamalı" vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise iki bakanın stratejik, ekonomik ve güvenlik iş birliği, Kovid-19 salgını, Afganistan barış süreci, bölgesel ve uluslararası meselelerde karşılıklı çıkarlar gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, her iki tarafın Kovid-19'un kökenlerinin araştırılmasının bir bilim meselesi olduğuna ve bunun politik bir konu haline getirilmemesine inandığı belirtilerek, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u siyasallaştırmaya yönelik eylemlere karşı koyabileceğini beklentisi vurgulandı.

Pakistan'dan "Tek Çin Politikası"na tam destek

İki bakanın Çin ve Pakistan'ın ulusal çıkarlarını ilgilendiren meselelerde birbirlerine sarsılmaz desteklerini sürdürme konusunda anlaştıklarına işaret edilen açıklamada, Pakistan tarafının "Tek Çin Politikası"na bağlılığını ve Çin'in Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet Özerk Bölgesi, Hong Kong ve Güney Çin Denizi gibi ulusal çıkarlarını ilgilendiren temel konularda Pekin'e kesin desteğini yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Çinli mevkidaşı Wang'a Cammu Keşmir'de kötüleşen durumla ilgili bilgi verdiği aktarılarak, Çin tarafının Cammu Keşmir meselesinin nesnel bir gerçeklik olduğunu ve bu tartışmanın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Hindistan ve Pakistan arasındaki ikili anlaşmalar yoluyla barışçıl ve uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini yinelediği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, iki ülkenin Afganistan'da taraflara kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu toplantısının ilki mart 2019, ikincisi ağustos 2020'de yapılmıştı.