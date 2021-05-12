Pakistan'dan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı "İslam ülkeleri bir araya gelmeli" çağrısı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı İslam ülkelerinin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Kureyşi, Multan'da yaptığı açıklamada, "Bireysel olarak sesimizi yükseltebiliriz fakat İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülkenin tamamı destek verdiğinde sorun dikkate alınacaktır." diye konuştu.

Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, Malezya'nın ve Endonezya'nın kendi başlarına bir şey yapamayacağı değerlendirmesinde bulunan Kureyşi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı İslam ülkelerinin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.