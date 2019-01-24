Pakistan'dan Kısa Menzilli Füze Denemesi
1 saat önce
Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetleri Komutanlığı, yüzeyden yüzeye kısa menzilli balistik füze "Nasr"ın fırlatma eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.
Pakistan
Ordusu Stratejik Kuvvetleri Komutanlığı, yüzeyden yüzeye kısa menzilli balistik füze "Nasr"ın fırlatma eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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