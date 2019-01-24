Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Kısa Menzilli Füze Denemesi

Pakistan'dan Kısa Menzilli Füze Denemesi

1 saat önce

Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetleri Komutanlığı, yüzeyden yüzeye kısa menzilli balistik füze "Nasr"ın fırlatma eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetleri Komutanlığı, yüzeyden yüzeye kısa menzilli balistik füze "Nasr"ın fırlatma eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:10:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Kısa Menzilli Füze Denemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]