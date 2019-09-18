Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı
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Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı

59 dakika önce

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti.

Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı, System.String[]

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından 20 ve 28 Eylül'de Modi'nin Almanya seyahati için Pakistan hava sahasını kullanma talebi yapıldığını bildirdi.

Hindistan'ın hava sahası kullanma talebine olumsuz yanıt verildiğini aktaran Kureyşi, "Keşmir'deki Hindistan'ın uyguladığı baskı ve hak ihlallerini göz önünde bulundurarak talebe olumsuz yanıt verdik." dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun kurallarına göre Pakistan, Modi'nin uçuşuna izin vermek zorunda. Hindistan, Pakistan'ın kararını şikayet etme hakkına sahip bulunuyor. Şikayet kabul edilirse Pakistan para cezası alabilir.

Pakistan, 7 Eylül'de de Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in İzlanda uçuşu için yaptığı talebi reddetmişti.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Pakistan, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran kararının ardından Hindistan'a birtakım yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Bu kararların arasında Hindistan'ın uçuşlarına hava sahasını kullanma izni vermemek de yer alıyordu.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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