Pakistan'dan Myanmar'daki taraflara itidal çağrısı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Myanmar'daki askeri darbe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ilgili tarafların itidalli davranacaklarını umduklarını belirtti.

Çavdri, başkent İslamabad'da Myanmar'daki askeri darbe ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çavdri, ilgili tüm tarafların itidalli davranacağını, hukukun üstünlüğünü koruyacağını ve barışçıl bir sonuç için çalışacaklarını umduklarını kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyurulmuştu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.