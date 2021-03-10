Pakistan'dan Orta Asya ülkeleriyle "iş birliğini artırma" vurgusu - Son Dakika

Pakistan'dan Orta Asya ülkeleriyle "iş birliğini artırma" vurgusu

10.03.2021 16:55
Pakistan'dan Orta Asya ülkeleriyle

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Orta Asya ülkeleri ile daha yakın ilişkiler kurmak için ticaret, enerji, yatırım ve halklar arasındaki etkileşimi artırmada kararlı olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Orta Asya ülkeleri ile daha yakın ilişkiler kurmak için ticaret, enerji, yatırım ve halklar arasındaki etkileşimi artırmada kararlı olduğunu bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, başkent İslamabad'da Başbakan İmran Han tarafından kabul edildi ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Han, Başbakanlık ofisindeki kabulde, Pakistan ile Özbekistan arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, ülkesinin Özbekistan ile kardeşçe ilişkilere yüksek önem verdiğini ve tüm alanlardaki ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesini dilediğini belirtti.

İslamabad ile Taşkent arasındaki ticaretin ve bölgesel bağlantının artmasının ekonomik büyüme ve kalkınma için köşe taşı olduğunun altını çizen Han, Pakistan'ın Orta Asya ile daha yakın ilişkiler kurmak için ticaret, enerji, yatırım ve halklar arasındaki etkileşimi artırmada kararlı olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın tüm Orta Asya ülkelerine Karaçi ve Gwadar limanları aracılığıyla uluslararası denizlere giden en kısa rotayı sunduğuna dikkat çeken Han, Pakistan'ın karayla çevrili Orta Asya'ya kapı olabileceğini ifade etti.

Han, Özbekistan'ın Pakistan'ın limanlarına erişimini kolaylaştırma taahhüdünü yineledi.

Pakistan'a övgü

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile de bakanlık binasında görüştü.

Görüşmede, Pakistan ile Özbekistan'ın karşılıklı çıkarları, çeşitli alanlardaki ikili iş birlikleri, bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alındı.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, Pakistan ve Özbekistan'ın din, tarih ve kültür temelindeki samimi ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülkenin bölgesel bağlantının geliştirilmesi için yakın teması sürdürdüğünü vurgulayan Kureyşi, Pakistan, Afganistan ve Özbekistan arasındaki Trans-Afgan Demir Yolu projesinin erken hayata geçirilmesine dikkat çekti.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ise Pakistan'ın bölgede barışa yönelik çabalarına övgüde bulundu.

İki bakan, ülkeleri arasında aralarında ticaretin de bulunduğu çeşitli alanlardaki ikili iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan, Yatırım, Enerji, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Orta Asya ülkeleriyle 'iş birliğini artırma' vurgusu - Son Dakika


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