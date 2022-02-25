Pakistan'dan, Rusya-Ukrayna krizinde Moskova ziyaretinin doğru karar olduğu vurgusu - Son Dakika
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Pakistan'dan, Rusya-Ukrayna krizinde Moskova ziyaretinin doğru karar olduğu vurgusu

25.02.2022 17:15
Pakistan'dan, Rusya-Ukrayna krizinde Moskova ziyaretinin doğru karar olduğu vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlattığı bir zamanda Başbakan İmran Han tarafından Moskova'ya yapılan ziyaretin artıları ve eksileriyle düşünüldüğünü, ziyaretin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlattığı bir zamanda Başbakan İmran Han tarafından Moskova'ya yapılan ziyaretin artıları ve eksileriyle düşünüldüğünü, ziyaretin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Başkent İslamabad'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Kureyşi, ülkesinin jeoekonomi politikasına yöneldiğini anımsatarak, bunun için Afganistan ve Orta Asya ülkeleriyle bölgesel bağlantının önemli olduğunu ve bu bölgede Rusya'nın tarihi bir role sahip bulunduğunu söyledi.

Kureyşi, Rusya ziyaretinin artı ve eksileriyle düşünüldüğünü belirterek, "Ziyaret tatmin ediciydi. Doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Diplomatik alanımız genişledi." dedi.

Ziyaretin Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurularak planlanmadığını ve uzun zamandır buna hazırlık yapıldığını hatırlatan Kureyşi, Kiev yönetimi ile diplomatik bağları olduğunu ve Ukrayna'ya önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret öncesi ABD'den telefon

Kureyşi, ABD'nin Rusya ziyareti öncesi kendileriyle iletişime geçtiğini aktararak, Washington'un konuya ilişkin bakış açısını ve İslamabad'ın da ziyaretin amacını ve arka planı ilettiğini vurguladı.

Pakistan'ın herhangi bir kampın parçası olmayacağını vurgulayan Kureyşi, ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket edildiğini kaydetti.

Rusya, Gwadar'da LNG terminali inşa etmekle ilgileniyor

Kureyşi, Başbakan Han ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, Rusya ile Özbekistan arasındaki doğalgaz boru hattının Afganistan üzerinden Pakistan'a uzatılmasının gündeme geldiğini dile getirerek, Moskova'nın Gwadar Limanı'nda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali kurmakla ilgilendiğini kaydetti.

Başbakan Han, resmi ziyarette bulunmak amacıyla 23 Şubat'ta Rusya'ya gitmiş, 23 yılın ardından bu ülkeye başbakan düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.

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Pakistan, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'dan, Rusya-Ukrayna krizinde Moskova ziyaretinin doğru karar olduğu vurgusu - Son Dakika


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