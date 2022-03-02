Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu - Son Dakika
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Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu

02.03.2022 20:43

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Rusya-Ukrayna krizinde başından beri gerilimin düşürülmesi, müzakerelerin yenilenmesi, diyaloğun ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Rusya- Ukrayna krizinde başından beri gerilimin düşürülmesi, müzakerelerin yenilenmesi, diyaloğun ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akram, Ukrayna konulu BM Genel Kurulu'nda devam eden olağanüstü oturumda konuştu.

Akram, ülkesinin, halkların kendi kaderini tayin hakkı, güç kullanmama veya güç kullanma tehdidi, devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü ile anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne dair BM Sözleşmesi'nin temel ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın son gelişmelerden derin endişe duyduğunu ve bu durumun diplomasinin başarısızlığını yansıttığını ifade eden Akram, Başbakan İmran Han'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki son durumdan derin üzüntü duyduğunu anımsattı.

Akram, başından beri gerilimin düşürülmesi, müzakerelerin yenilenmesi, diyaloğun ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirterek, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında başlatılan görüşmelerin düşmanlıkların sona erdirilmesi ve durumun normale dönmesi noktasında başarılı olmasını umduklarını söyledi.

Uluslararası hukuk ve çok taraflı anlaşmalarla uyumlu diplomatik çözümün zorunlu olduğunu vurgulayan Akram, Pakistan'ın, etkilenen bölgelerdeki siviller için sağlanacak tüm insani yardım çabalarını da desteklediğini dile getirdi.

Akram, İslamabad yönetiminin, Ukrayna'daki vatandaşların ve Pakistanlı öğrencilerin güvenliğinden endişeli olduğuna dikkati çekerek, tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Ukrayna, Polonya, Romanya ve Macaristanlı yetkililerin bu kapsamdaki iş birliğinden memnun olduklarını kaydetti.

Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu
Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu
Pakistan'dan Rusya-Ukrayna krizinin sona ermesi için diplomasi vurgusu

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Birleşmiş Milletler, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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