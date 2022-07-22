Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu

22.07.2022 19:29
Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ile yaptığı görüşmede İslamabad'ın ŞİÖ'nün kalkınma iş birliği gündemini ilerletme konusundaki aktif desteğini teyit etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ile yaptığı görüşmede İslamabad'ın ŞİÖ'nün kalkınma iş birliği gündemini ilerletme konusundaki aktif desteğini teyit etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü.

Görüşmede Zerdari, İslamabad'ın ŞİÖ'nün kalkınma iş birliği gündemini ilerletme konusunda aktif desteğini teyit ederek Pakistan'ın "ŞİÖ Sözleşmesi'nin" amaç ve ilkelerine ve "Şanghay ruhuna" bağlılığını yineledi.

Zerdari, ŞİÖ'nün kapsamlı ve çeşitli sosyoekonomik iş birliği boyutlarına dikkati çekerek, bağlantı ve ulaşım, gıda ve güvenlik, yenilik ve teknoloji paylaşımı, ticaret ve ekonomi ve genç istihdamı gibi alanların Pakistan'ın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın ŞİÖ ülkelerinin aktarma ve ticaret merkezi olma potansiyeline dikkati çeken Zerdari, ŞİÖ'nün daha da güçlendirilmesinde ülkesinin aktif ve yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma Afganistan'a yardım çağrısı

Zerdari, Afganistan'daki duruma da değinerek, paylaşılan barış, istikrar, kalkınma ve bölgesel güvenlik gibi ortak hedeflerin teşviki için Afganistan'daki geçici yönetimle yapıcı ilişki ve pratik iş birliğinin önemine işaret etti.

Afganistan'da kötüleşen insani durum ve ekonomik krize dikkati çeken Zerdari, uluslararası topluma bu ülkeye insani yardım yapması çağrısında bulundu.

Zerdari, kapsayıcılık, tüm Afganların haklarına saygı duyulması, kızların eğitimi ve terörle mücadele gibi konularda geçici Afgan yönetiminin uluslararası toplumun endişelerini ele alması gerektiğini vurguladı.

Örgüt, 2001'de kuruldu

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması, sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şanghay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 2017'de, İran da 2021'de ŞİÖ'ye dahil olmuş ve örgütün üye sayısı 9'a çıkmıştı.

Türkiye de Pekin'de 6-7 Haziran 2012'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Diyalog Ortağı" olmuştu.

YORUMLAR
500
Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı İngiltere, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü takdirle karşıladı Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 19:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement