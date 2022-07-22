Pakistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kalkınma gündemine destek vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ile yaptığı görüşmede İslamabad'ın ŞİÖ'nün kalkınma iş birliği gündemini ilerletme konusundaki aktif desteğini teyit etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü.

Görüşmede Zerdari, İslamabad'ın ŞİÖ'nün kalkınma iş birliği gündemini ilerletme konusunda aktif desteğini teyit ederek Pakistan'ın "ŞİÖ Sözleşmesi'nin" amaç ve ilkelerine ve "Şanghay ruhuna" bağlılığını yineledi.

Zerdari, ŞİÖ'nün kapsamlı ve çeşitli sosyoekonomik iş birliği boyutlarına dikkati çekerek, bağlantı ve ulaşım, gıda ve güvenlik, yenilik ve teknoloji paylaşımı, ticaret ve ekonomi ve genç istihdamı gibi alanların Pakistan'ın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın ŞİÖ ülkelerinin aktarma ve ticaret merkezi olma potansiyeline dikkati çeken Zerdari, ŞİÖ'nün daha da güçlendirilmesinde ülkesinin aktif ve yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma Afganistan'a yardım çağrısı

Zerdari, Afganistan'daki duruma da değinerek, paylaşılan barış, istikrar, kalkınma ve bölgesel güvenlik gibi ortak hedeflerin teşviki için Afganistan'daki geçici yönetimle yapıcı ilişki ve pratik iş birliğinin önemine işaret etti.

Afganistan'da kötüleşen insani durum ve ekonomik krize dikkati çeken Zerdari, uluslararası topluma bu ülkeye insani yardım yapması çağrısında bulundu.

Zerdari, kapsayıcılık, tüm Afganların haklarına saygı duyulması, kızların eğitimi ve terörle mücadele gibi konularda geçici Afgan yönetiminin uluslararası toplumun endişelerini ele alması gerektiğini vurguladı.

Örgüt, 2001'de kuruldu

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması, sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şanghay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 2017'de, İran da 2021'de ŞİÖ'ye dahil olmuş ve örgütün üye sayısı 9'a çıkmıştı.

Türkiye de Pekin'de 6-7 Haziran 2012'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Diyalog Ortağı" olmuştu.