Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik - Son Dakika
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Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

23.07.2022 17:31
Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi tebrik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'dan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye tebrik - Son Dakika
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