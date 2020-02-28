Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Pakistan, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Pakistan, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son gelişmelerden duyulan derin endişeye işaret edilerek, dün İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu Türk askerinin şehit edilmesi nedeniyle başsağlığı dilendi.

Son gelişmelerin, sadece bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit olmakla kalmayıp, bölgede kötüleşen insani durumu daha da kızıştıracağına dikkati çekilen açıklamada, "Pakistan, bir kez daha uluslararası toplumu, Suriye'deki çatışmaya siyasi çözüm bulunmasının yanı sıra mevcut insani krize de çözüm bulma rolünü oynamaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik ve insani endişelerinden dolayı Türkiye'ye desteğini bildirdiği vurgulanan açıklamada, bölgesel ve uluslararası aktörlerin, durumu etkili şekilde ele almaya ve çözmeye yardımcı olması çağrısında bulunuldu.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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