Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
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Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de şehit edilen 33 Türk askeri için taziye mesajı yayınladı.

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de şehit edilen 33 Türk askeri için taziye mesajı yayınladı.


Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Aisha Farooqui, Suriye'de rejim güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Farooqui, "Dün yaşanan saldırıda yaşamlarını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve Türk yönetimine en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Dualarımız ve düşüncelerimiz yaslı aileler ve kardeş Türk insanıyla beraber" ifadelerine yer verdi. - İSLAMABAD

Pakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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