Pakistan Dışişleri Bakanlığından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan'ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği dahil çok sayıda resmi Twitter hesabına erişimi engellediği belirtilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi 'nin, Pakistan'ın İran , Türkiye , Mısır , Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve ulusal yayın organı Radio Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 80 resmi Twitter hesabına erişim engeli getirdiği anımsatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'dan Twitter hesaplarına erişim engeli sebebiyle Hindistan'a protesto notası - Son Dakika

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