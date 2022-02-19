Pakistan'dan Ukrayna-Rusya gerilimine "diyalog" çağrısı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde diyaloğun ileriye gitmek için en doğru yol olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Başbakan İmran Han'ın Rusya ziyaretinin gelecek hafta gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

Ahmed, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde diyaloğun ileriye gitmek için en doğru yol olduğunu kaydetti.