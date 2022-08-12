Pakistan'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'la görüştü - Son Dakika

Pakistan'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'la görüştü

Pakistan\'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş\'la görüştü
Son Güncelleme: 12.08.2022 07:25

Pakistan'dan üst düzey bir heyet Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü. Federal Planlama ve Kalkınma Bakanı Sayın Ahsan Iqbal Chaudhary, Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Senatör Muhammed Talha Mahmood ve Mevlana Fazlur Rehman heyetin bir parçasıydı.

Bu yılın başlarında Pakistan'a yaptığı ziyareti sevgiyle hatırlatan Dr. Ali Erbaş, iki ülkenin dini, tarihi, siyasi ve medeniyetsel bağlardaki güçlü ortak bağlantılarını yineledi.

Ali Erbaş, heyete, ülkenin diyanet işlerinden sorumlu ana organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısı, organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında dini kurumların yönetimindeki tecrübesini paylaştı.

Federal Bakan Ahsan İkbal, iyi yönetişim, insan haklarının korunması ve herkes için eşitlik ve kalkınmanın sağlanması yoluyla İslam'ın gerçek imajını yayma ihtiyacının altını çizdi. Ayrıca din işlerinin yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme konularında iki ülkenin daha yakından işbirliği yapmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dini Pakistan'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'la görüştü - Son Dakika


Son Dakika
07:47 Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması: Mesajlarını bilseydim elbette atamazdım
01:15 Gizem Örge'den maç sonu duygusal açıklama: Baba, buradayım baba
00:36 Kimliğini Erdoğan vermişti! İşte şampiyonluğun mimarı Vargas'ın Türkiye'ye uzanan öyküsü
23:53 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
23:50 Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti
23:39 Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu
23:20 Aksaray'da sel sonucu yol yarıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:43 Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:39 Dünyanın gözü Soçi'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde! Masada Tahıl Koridoru Anlaşması var
21:40 Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 08:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement