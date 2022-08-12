Pakistan\'dan üst düzeyde bir heyet Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş\'la görüştü

Bu yılın başlarında Pakistan'a yaptığı ziyareti sevgiyle hatırlatan Dr. Ali Erbaş, iki ülkenin dini, tarihi, siyasi ve medeniyetsel bağlardaki güçlü ortak bağlantılarını yineledi.

Ali Erbaş, heyete, ülkenin diyanet işlerinden sorumlu ana organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısı, organizasyonu ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında dini kurumların yönetimindeki tecrübesini paylaştı.

Federal Bakan Ahsan İkbal, iyi yönetişim, insan haklarının korunması ve herkes için eşitlik ve kalkınmanın sağlanması yoluyla İslam'ın gerçek imajını yayma ihtiyacının altını çizdi. Ayrıca din işlerinin yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme konularında iki ülkenin daha yakından işbirliği yapmasını istedi.