Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı, System.String[]

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz." denildi.

Çığda hayatını kaybedenler için üzüntülerin ifade edildiği açıklamada, "Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek "Pakistan halkı ve hükümeti, her zaman kardeş Türk halkı ve hükümetine desteğini sürdürecektir. Bu acı günde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırız." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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