Pakistan'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Pakistan'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecek veya bu ülkede bulunan vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı.

Pakistan'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecek veya bu ülkede bulunan vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ABD ile İran arasındaki gerginliğin Irak'ta oluşturduğu güvenlik risklerine değinilerek, "Şu noktada Irak'a seyahat planlayan Pakistanlıların en üst düzeyde dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlar için de uyarılar yapan Bakanlık, en kısa zamanda Pakistan vatandaşlarının diplomatik misyonlara bilgi vermesini istedi.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ise benzeri bir açıklamayı Pakistan'da bulunan ABD vatandaşları için yaptı.

Açıklamada, ülkedeki ABD'lilere gerekmedikçe seyahatlerini erteleme, kalabalıklardan ve gösterilerden uzak durma, şüpheli noktalardan uzaklaşma, dikkat çekmeme ve en yakın diplomatik misyona bilgi verme gerekliliği hatırlatıldı.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki iki ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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