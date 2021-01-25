Pakistan'dan, zor durumdaki ülkelerin borçlarının Kovid-19 bitene kadar askıya alınması çağrısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik sorunlara dikkati çekerek, ülkelerin geri ödemekle yükümlü oldukları borçların, salgın bitene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

Han, video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 4. oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın birbiriyle bağlantılı ve beklenmedik bir halk sağlığı sorunuyla ve ekonomik krizle boğuştuğunu söyledi.

Kovid-19'un, zengin ve fakir ayırt etmediğini, en çok sıkıntıyı en savunmasız halkların ve ülkelerin çektiğini belirten Han, salgının ülke ekonomilerine etkileri dolayısıyla milyonlarca kişinin büyük ihtimalle yoksulluk sınırının altına düşeceğine işaret etti.

Han, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısını eşit ve uygun fiyatlı tedarik etmesine yönelik bir çerçeve oluşturulmasını istedi.

Kovid-19'un, ülke ekonomilerinde yol açtığı problemlere dikkati çeken Han, en çok problem yaşayan ülkelerin, geri ödemekle yükümlü oldukları borçlarının, salgın bitene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

Han, yolsuzluk yapan siyasetçilerin ve suçluların çaldıkları varlıkların, geri alınmasına dair önlemlerin uygulanmasını da talep etti.