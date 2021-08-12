Pakistan, Dasu Barajı saldırısının arkasında Afganistan ve Hindistan'ın olduğunu iddia etti - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 14 Temmuz'da Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün, patlama sonucu vadiye düşmesiyle 10'u Çinli 13 kişinin hayatını kaybettiği hadisenin arkasında, Afganistan ve Hindistan istihbarat servislerinin olduğunu iddia etti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın açıklamasında bulunan Kureyşi, planın Afganistan topraklarında tertiplendiğini ve söz konusu hadisede çalıntı bir aracın kullanıldığını söyledi.

Kureyşi, Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) ve Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) olayla bağlantısı olduğunu savunarak, elde edilen kanıtların intihar bombacısına işaret ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise intihar bombacısının Afganistan'da eğitildiği ve saldırıyı düzenlemesi için daha sonra Pakistan'a getirildiği bildirildi.

Saldırıyı, düşman istihbarat servislerinin emriyle terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Swat kolunun gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, aranalardan bazılarının yakalandığı, geri kalanların büyük kısmının ise Afganistan'da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Afganistan'a konuyla ilgili girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde 14 Temmuz'da ???????Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüs, patlama sonucu vadiye devrilmişti. Yaşanan olayda 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.