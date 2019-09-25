Pakistan depreminde ölü sayısı 30'a çıktı.. deprem anı kamerada
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Pakistan depreminde ölü sayısı 30'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:08 Kaynak: DHA
Pakistan depreminde ölü sayısı 30'a çıktı.. Deprem anı kamerada
Pakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30'a, yaralıların sayısı ise 450'ye yükseldi.
Deprem, dün yerel saat ile 16.00'da Keşmir yakınlarındaki Jhelum kentinin 20 km kuzeyinde bulunan Mirpur yerleşim bölgesinde meydana geldi.
Yetkililer, depremde bir çok binanın yıkıldığını duyurdu.
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